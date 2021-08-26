Кабул: Минобороны Германии призывает не ехать в аэропорт самостоятельно из-за повышения возможности теракта

Об этом министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила в ходе брифинга, передает " РБК-Украина ".

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что весьма конкретный риск нападения боевиков Исламского государства в кабульском аэропорту все больше препятствует усилиям по эвакуации.



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"Министерство иностранных дел посоветовало жителям Кабула больше не приезжать в аэропорт самостоятельно", - сказала она журналистам в Берлине.



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Она добавила, что это еще больше ограничивает шансы попасть в аэропорт.

Ранее правительства США, Великобритании и Австралии призвали своих граждан в Афганистане не ехать в аэропорт Кабула из-за высокой вероятности теракта