Кабул: Минобороны Германии призывает не ехать в аэропорт самостоятельно из-за повышения возможности теракта
26 августа глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что террористическая угроза в аэропорту стала "более конкретной"
Об этом министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила в ходе брифинга, передает " РБК-Украина ".
Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что весьма конкретный риск нападения боевиков Исламского государства в кабульском аэропорту все больше препятствует усилиям по эвакуации.
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"Министерство иностранных дел посоветовало жителям Кабула больше не приезжать в аэропорт самостоятельно", - сказала она журналистам в Берлине.
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Она добавила, что это еще больше ограничивает шансы попасть в аэропорт.
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