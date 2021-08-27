Кабул: число жертв терактов "Исламского государства" достигло 170

Об этом рассказывает CBS со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.



Эвакуационные рейсы были восстановлены в пятницу в аэропорту Кабула, менее чем через день после того, как 13 американских военнослужащих и десятки афганцев погибли в результате взрывов террористов-смертников "Исламского Государства". Военные чиновники предупреждали о том, что в аэропорту могут быть направлены новые нападения, и их риск возрастает на фоне спешки вывести сотни американцев и как можно больше уязвимых афганцев из страны.



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Представитель министерства здравоохранения Афганистана утром в пятницу сообщил CBS News, что количество погибших от двойного теракта достигло по меньшей мере 170 человек, подавляющее большинство жертв - афганцы. С 13 американских военнослужащих, которые были убиты, 10 были морскими пехотинцами. ВМС США подтвердили в пятницу, что еще один из погибших американцев был матросом. Это был самый смертоносный день для американских войск в Афганистане за десятилетие. По меньшей мере 18 американских военнослужащих получили ранения в результате нападения.



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Президент Байден, обращаясь к нации в четверг, пообещал, что Америка не простит и не забудет виновных в нападении. Его главнокомандующий в регионе пообещал, что американские силы уже работают над поиском заговорщиков ИГИЛ, которые стоят за взрывами, и США отомстят.

Напомним, 26 августа прогремел взрыв у входа в аэропорт Кабула: террорист-смертник взорвал себя в толпе.

После этого посол Франции в Афганистане предупредил о возможности еще одного взрыва в Кабуле

Впоследствии второй взрыв прогремел в гостинице "Баронс", где останавливаются британцы и американцы.

Корреспондент ВВС заявила, что военных в аэропорту предупредили о возможности ракетного удара.

СМИ и талибы заявили о причастности "Исламского государства" к терактам. Позже и взяла на себя ответственность

В течение вечера СМИ информировали о новых взрывах в столице Афганистана