Кабмин запустил единую электронную систему учета дошкольников и школьников

Об этом информирует Министерство образования и науки .

5 сентября Кабинет Министров Украины принял постановление №684, предусматривающее упрощение школьной документации, касающееся учета дошкольников и учащихся с помощью программно-аппаратного комплекса "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента".

"Отныне будет существовать единая электронная система учета детей, воспитанников и учащихся для всех учебных заведений в Украине. В отличие от того, как это было раньше, когда учет проводился отдельно в каждой территориальной общине и не было обобщенного видения ситуации в пределах всей страны. Благодаря такой учетной системе будут автоматически сводиться статистические отчеты о количестве детей дошкольного и школьного возраста, воспитанников и учащихся, в том числе детей, не охваченных обучением", - говорится в заявлении.

Сообщается, что ведение школьной документации в электронной форме, которая касается учета детей дошкольного и школьного возраста, поможет снизить нагрузку на педагогов и руководителей образовательных учреждений. Таким образом, ожидается, что педагоги смогут лучше выполнять основные обязанности, а дети будут получать более качественные услуги.