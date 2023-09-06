Кабмин запустил единую электронную систему учета дошкольников и школьников
В Украине запустили единую электронную систему ведения школьной документации, связанной с учетом детей дошкольного возраста и учащихся
Об этом информирует Министерство образования и науки .
5 сентября Кабинет Министров Украины принял постановление №684, предусматривающее упрощение школьной документации, касающееся учета дошкольников и учащихся с помощью программно-аппаратного комплекса "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента".
"Отныне будет существовать единая электронная система учета детей, воспитанников и учащихся для всех учебных заведений в Украине. В отличие от того, как это было раньше, когда учет проводился отдельно в каждой территориальной общине и не было обобщенного видения ситуации в пределах всей страны. Благодаря такой учетной системе будут автоматически сводиться статистические отчеты о количестве детей дошкольного и школьного возраста, воспитанников и учащихся, в том числе детей, не охваченных обучением", - говорится в заявлении.
Сообщается, что ведение школьной документации в электронной форме, которая касается учета детей дошкольного и школьного возраста, поможет снизить нагрузку на педагогов и руководителей образовательных учреждений. Таким образом, ожидается, что педагоги смогут лучше выполнять основные обязанности, а дети будут получать более качественные услуги.
- В июне первым заместителем министра образования и науки Украины стал Евгений Кудрявец, а заместительницей по вопросам дошколя была назначена Евгения Смирнова.
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