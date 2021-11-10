Кабмин заключил список "опасных" пород собак: что делать владельцам животных
Кабинет министров Украины создал список "опасных" пород собак, владельцы обязаны заключать договоры о страховании
Перечень был принят на заседании Кабмина 10 ноября, сообщает Правительственный портал .
"Предполагается, что владельцы указанных пород собак обязаны при регистрации или перерегистрации заключить договор обязательного страхования ответственности владельцев собак за ущерб, который может быть причинен третьим лицам", - говорится в сообщении.
В список вошли около 100 пород, среди которых: бульдог, овчарка, доберман, ротвейлер, акита-ину и другие. Также "опасными" считаются метисы всех указанных пород.
- Напомним, 9 ноября в Украине вступил в силу закон о запрете передвижных цирков и выгуле собак без намордников.
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