Кабмин заключил список "опасных" пород собак: что делать владельцам животных

Перечень был принят на заседании Кабмина 10 ноября, сообщает Правительственный портал .



"Предполагается, что владельцы указанных пород собак обязаны при регистрации или перерегистрации заключить договор обязательного страхования ответственности владельцев собак за ущерб, который может быть причинен третьим лицам", - говорится в сообщении.

В список вошли около 100 пород, среди которых: бульдог, овчарка, доберман, ротвейлер, акита-ину и другие. Также "опасными" считаются метисы всех указанных пород.