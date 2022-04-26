Кабмин выплатит вынужденным переселенцам по 2500 грн, - Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



По словам премьер-министра, для выплат не нужно заполнять дополнительные заявления. Предпочтение будет отдаваться людям с временно оккупированных территорий.



"Финансовая помощь в рамках программы составит 2500 грн на человека. Выплаты будут производиться на основе имеющихся сведений информационной базы внутренне перемещенных лиц. То есть, для получения выплат не нужно будет подавать никаких заявлений. Рассчитываем, что выплаты получат почти 1 млн человек. Предпочтение будет отдаваться ВПЛ с оккупированных территорий и из зон боевых действий", - написал чиновник.



Добавим, что в Украине продолжают работать и другие программы для вынужденно перемещенных людей. Правительство выплачивает по 2000 грн для каждого взрослого и по 3000 грн на ребенка. Также есть две совместные программы с ООН и UNICEF. В рамках этих программ выплачивают 2200 грн перемещенным людям, относящимся к уязвимым категориям.

С начала апреля Минсоцполитики перечислило Сбербанку более 2,6 миллиарда гривен на выплату пособий по проживанию внутренне перемещенных лиц.

По состоянию на 30 марта свыше 3,5 миллиона украинцев, находящихся в зоне боевых действий в Украине, получили 6500 грн выплаты через услугу "еПоддержка".