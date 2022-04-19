Кабмин выделил еще 30 млрд грн на оборону Украины

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал .

Правительство во время заседания дополнительно выделило 16 млрд грн для Минобороны.



Премьер отметил, что деньги пойдут на зарплаты военным, на ремонт и модернизацию техники, на выплаты семьям погибших бойцов.

"Наши Вооруженные силы держат оборону. Держат по всем направлениям, в том числе в городе-герое Мариуполе. Первоочередной задачей правительства остается обеспечение наших защитников. Еженедельно мы выделяем на это миллиарды гривен", - подчеркнул Шмыгаль.

Также Кабмин принял решение о выделении МВД 17 млрд грн.



По словам премьера, это средства для пограничников, нацгвардейцев, полицейских, являющихся частью сил обороны и по всему фронту уничтожающих оккупантов.