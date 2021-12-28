Кабмин выделил дополнительные 300 млн грн на зарплаты шахтерам

Об этом сообщает Правительственный портал.



В постановлении от 28 декабря 2021 №1733-р. говорится, что средства были выделены для оплаты труда и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.



Правительство поручило Министерству энергетики представить до 30 декабря 2021 года Министерству финансов, Министерству экономики и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств.

Напомним, 23 декабря сообщалось, что Кабинет министров планировал выделить 300 млн грн на выплату заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.

25 декабря Министерство энергетики дополнительно выделило на выплату зарплат шахтерам 92 млн грн.