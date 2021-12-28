Кабмин выделил дополнительные 300 млн грн на зарплаты шахтерам
Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 300 млн грн на выплату зарплат шахтерам
Об этом сообщает Правительственный портал.
В постановлении от 28 декабря 2021 №1733-р. говорится, что средства были выделены для оплаты труда и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.
Правительство поручило Министерству энергетики представить до 30 декабря 2021 года Министерству финансов, Министерству экономики и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств.
- Напомним, 23 декабря сообщалось, что Кабинет министров планировал выделить 300 млн грн на выплату заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.
- 25 декабря Министерство энергетики дополнительно выделило на выплату зарплат шахтерам 92 млн грн.
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