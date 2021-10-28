Кабмин выделил дополнительные 242 млн грн на программу противодействия коронавирусу
На программу противодействия COVID-19 в Украине чиновники выделили дополнительные 242 млн грн
Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Эспрессо.TV.
"Дополнительные 242 млн грн правительство выделило на программу противодействия COVID-19 в Украине. Эти средства позволят закупить больше экспресс-тестов, улучшить уровень тестирования, а также завершить реализацию совместного с МБРР проекта по инфраструктуре хранения вакцины", - отметил он.
- Напомним, к концу 2021 года в Украину поступит 19 млн доз вакцин против коронавируса.
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