Кабмин выделил дополнительные 242 млн грн на программу противодействия коронавирусу

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Эспрессо.TV.

"Дополнительные 242 млн грн правительство выделило на программу противодействия COVID-19 в Украине. Эти средства позволят закупить больше экспресс-тестов, улучшить уровень тестирования, а также завершить реализацию совместного с МБРР проекта по инфраструктуре хранения вакцины", - отметил он.

Напомним, к концу 2021 года в Украину поступит 19 млн доз вакцин против коронавируса.

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