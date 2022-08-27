Кабмин выделил более 1,4 млрд грн на случай терактов России на объектах тепловой и водной инфраструктуры
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство выделило свыше 1,4 млрд грн на решение возможных проблем с тепло- и водоснабжением
Об этом он сообщил у себя в телеграме.
По его словам, отопительный сезон в 2022 году будет самым сложным за последние годы. Именно поэтому Кабмин выделил на решение возможных проблем с водо- и теплоснабжением более 1,4 млрд гривен.
"Правительство 1 409 млн гривен на закупку стратегического запаса материальных резервов, что позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения", - пишет Шмыгаль.
Также, по его словам, правительство продолжает ремонтные работы на критической инфраструктуре и другую подготовку к отопительному сезону. Состояние готовности на сегодняшний день – 75%.
- 17 августа Шмыгаль заявил, что Канада предоставит Украине 450 млн канадских долларов на закупку газа для отопительного сезона.
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