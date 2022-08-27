Об этом он сообщил у себя в телеграме.

По его словам, отопительный сезон в 2022 году будет самым сложным за последние годы. Именно поэтому Кабмин выделил на решение возможных проблем с водо- и теплоснабжением более 1,4 млрд гривен.

"Правительство 1 409 млн гривен на закупку стратегического запаса материальных резервов, что позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения", - пишет Шмыгаль.

Также, по его словам, правительство продолжает ремонтные работы на критической инфраструктуре и другую подготовку к отопительному сезону. Состояние готовности на сегодняшний день – 75%.

17 августа Шмыгаль заявил, что Канада предоставит Украине 450 млн канадских долларов на закупку газа для отопительного сезона.