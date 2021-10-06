Кабмин выделил 25 млн грн на рекламу вакцинации от COVID-19
Кабинет министров выделил 25 млн грн на рекламу вакцинации от COVID-19 на телевидении
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно сообщению, правительство одобрило выделение 25 млн грн из бюджета на усиление информационной кампании по вакцинации от COVID-19 на телевидении. Эти средства будут переданы Министерству культуры и информационной политики, в то время как Минздрав будет координировать разработку самого контента.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что рекламы в пределах социальной квоты недостаточно для массового информирования украинцев.
"Поэтому сегодня мы инвестируем в рекламу, чтобы еще раз объяснить и убедить украинцев защищать себя от коронавируса именно благодаря вакцинации", - цитирует пресс-служба слова Ляшко.
По данным пресс-службы, с марта по август 2021 года на телевидении размещено шесть видеороликов с информацией о вакцинации от COVID-19 в рамках социальной квоты и партнерства. По данным Nielsen Ukraine, за это время тема вакцинации охватила 19,3 млн или 71% ТВ-аудитории украинцев старше 18 лет.
Минздрав также запустил несколько информационных кампаний с использованием наружной рекламы, размещением материалов, онлайн-промо и партнерств.
Ляшко добавил, что специализированная помощь при COVID-19 предоставляется в 307 больницах, в которых задействовано более 47 тыс. коек. С 1 октября коечный фонд был увеличен на 3468 единиц. Кроме того, в областях закупили и получили 14 790 кислородных концентраторов, 161 компьютерный томограф и 148 рентген-аппаратов. Правительство также выделило дополнительную субвенцию на совершенствование систем киснепостачання больниц.
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