Кабмин выделил 210 млн грн на рентген-аппараты для медучреждений

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



"Кабинет министров Украины выделил средства для закупки 84 рентген-аппаратов заведениям здравоохранения. Речь идет о региональных медицинских учреждениях, которые вовлечены в мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.



Новое диагностическое оборудование поступит в больницы, когда 210 млн грн перераспределят в рамках субвенции местным бюджетам.

Напомним, Кабмин выделил 16 млн грн на обеспечение кислородом больниц Закарпатья.

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