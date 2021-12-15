Кабмин выделил 210 млн грн на рентген-аппараты для медучреждений
В среду, 15 декабря, Кабинет министров выделил средства на закупку 84 рентген-аппаратов для украинских больниц
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Кабинет министров Украины выделил средства для закупки 84 рентген-аппаратов заведениям здравоохранения. Речь идет о региональных медицинских учреждениях, которые вовлечены в мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.
Новое диагностическое оборудование поступит в больницы, когда 210 млн грн перераспределят в рамках субвенции местным бюджетам.
- Напомним, Кабмин выделил 16 млн грн на обеспечение кислородом больниц Закарпатья.
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