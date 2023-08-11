Кабмин выделил 200 млн грн для украинской разведки: на что пойдут деньги
Кабинет Министров Украины выделил 200 миллионов гривен для обеспечения украинской разведки. Деньги пойдут на вооружение и боеприпасы
Об этом сообщает постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет ГУР МО.
"Главное управление разведки Министерства обороны Украины получит 200 миллионов гривен из резервного фонда госказны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 200 миллионов будут направлены на осуществление мер, необходимых для укрепления обороноспособности государства, в частности, на приобретение вооружения, военной техники и боеприпасов.
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