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Кабмин выделил 200 млн грн для украинской разведки: на что пойдут деньги

11 августа, 2023 пятница
20:27
Война с Россией

Кабинет Министров Украины выделил 200 миллионов гривен для обеспечения украинской разведки. Деньги пойдут на вооружение и боеприпасы

Об этом сообщает постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет ГУР МО.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины получит 200 миллионов гривен из резервного фонда госказны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 200 миллионов будут направлены на осуществление мер, необходимых для укрепления обороноспособности государства, в частности, на приобретение вооружения, военной техники и боеприпасов.

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Общество
Украина
оружие
ГУР
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