Кабмин выделил 20 млн грн на дрова для прифронтовой Харьковщины

Об этом информируют в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

Харьковщина получила дополнительные средства на закупку и доставку бесплатных дров жителям прифронтовых территорий.

"Сегодня Кабмин принял решение о перераспределении субвенции в объеме 20 миллионов гривен на приобретение Харьковской областной военной администрацией топливной древесины", - пишет пресс-служба.

Дополнительные средства удалось выделить благодаря перераспределению неиспользованной субвенции Сумской ОВА: "Соответствующее предложение Сумской областной военной администрации было поддержано на совещании под председательством вице-премьера Ирины Верещук".

"По состоянию на конец ноября Николаевская и Херсонская областные военные администрации, а также территориальные громады Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской и Донецкой областей заключили все договоры с лесхозами о закупке топливной древесины и приступили к доставке дров населению прифронтовых территорий", - разъяснили в пресс-службе.

Только в начале октября правительство утвердило раздел субвенции из Госбюджета почти 563 млн грн для обеспечения украинцев в особо опасных регионах бесплатными дровами.

В Славянске Донецкой области мирным жителям раздают дрова на случай полного отсутствия света и газа для отопления жилья.

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