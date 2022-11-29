Кабмин выделил 20 млн грн на дрова для прифронтовой Харьковщины
Для прифронтовых населенных пунктов Харьковской области 29 ноября Кабинет министров выделил 20 млн грн на закупку топливной древесины
Об этом информируют в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.
Харьковщина получила дополнительные средства на закупку и доставку бесплатных дров жителям прифронтовых территорий.
"Сегодня Кабмин принял решение о перераспределении субвенции в объеме 20 миллионов гривен на приобретение Харьковской областной военной администрацией топливной древесины", - пишет пресс-служба.
Дополнительные средства удалось выделить благодаря перераспределению неиспользованной субвенции Сумской ОВА: "Соответствующее предложение Сумской областной военной администрации было поддержано на совещании под председательством вице-премьера Ирины Верещук".
"По состоянию на конец ноября Николаевская и Херсонская областные военные администрации, а также территориальные громады Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской и Донецкой областей заключили все договоры с лесхозами о закупке топливной древесины и приступили к доставке дров населению прифронтовых территорий", - разъяснили в пресс-службе.
Только в начале октября правительство утвердило раздел субвенции из Госбюджета почти 563 млн грн для обеспечения украинцев в особо опасных регионах бесплатными дровами.
- В Славянске Донецкой области мирным жителям раздают дрова на случай полного отсутствия света и газа для отопления жилья.
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