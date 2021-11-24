Кабмин выделил 175 млн грн на усиление границы с Беларусью

Об этом он заявил на заседании Кабмина.



"Понимая непростую ситуацию на белорусско-польской границе, мы продолжаем усиливать наши границы. Нельзя исключать, что миграционный дестабилизационный проект может быть распространен на украинско-белорусскую границу", - сказал Денис Шмигаль.



Премьер отметил, что Украина должна быть готова к любому сценарию, поэтому для усиления границы с Беларусью было выделено 175 млн грн.



В частности, пограничники получат 66 млн 910,055 тыс. грн, Нацгвардия - 108 млн 099,982 тыс. грн.



Также Шмигаль назвал использование мигрантов "механизмом гибридной агрессии и верхом дерзости и антигуманности" и подчеркнул, что такого "не должно происходить в цивилизованном мире".

19 ноября глава МВД Денис Монастырский сообщал , что правительство выделит дополнительные средства на обустройство границы с РФ и Беларусью.

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