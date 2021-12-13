Кабмин выделил 16 млн грн на обеспечение кислородом больниц Закарпатья

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



Решение было принято во время заседания правительства 13 декабря.



Средства были выделены в рамках бюджетной программы "Меры, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".



По данным Минздрава, по состоянию на 13 декабря в Закарпатской области превышен коэффициент обнаружения больных коронавирусом, а регион находится на "красном" уровне эпиднебезопасности.

Напомним, 30 октября президент Владимир Зеленский заверил , что украинские больницы полностью обеспечены кислородом для пациентов с коронавирусом.