Кабмин выделил 126,3 млн грн на покрытие коммунальных расходов в зданиях, где жили переселенцы
Кабинета Министров Украины выделил 126,3 млн грн из резервного фонда государственного бюджета, чтобы покрыть коммунальные расходы за апрель 2022 года в заведениях для временного проживания переселенцев
Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграме.
Это решение Правительство приняло во вторник, 26 июля 2022 года.
"Выделено 126 251 856 гривен из резервного фонда государственного бюджета на покрытие расходов за апрель 2022 года учреждений, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной формы собственности, учебных заведений частной формы собственности, в помещениях (зданиях) которых в условиях военного положения на безвозмездной основе размещались временно перемещенные лица", - пишет Мельничук.
- В Украине прогнозируют новую волну внутреннего перемещения жителей с Востока на Запад в преддверии отопительного сезона.
- Верховная рада запретила на период войны принудительно взыскивать с людей долги за коммунальные услуги.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.34
Покупка 38.34Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 38.72Продажа 39.84
- Актуальное
- Важное