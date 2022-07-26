Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграме.

Это решение Правительство приняло во вторник, 26 июля 2022 года.

"Выделено 126 251 856 гривен из резервного фонда государственного бюджета на покрытие расходов за апрель 2022 года учреждений, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной формы собственности, учебных заведений частной формы собственности, в помещениях (зданиях) которых в условиях военного положения на безвозмездной основе размещались временно перемещенные лица", - пишет Мельничук.

В Украине прогнозируют новую волну внутреннего перемещения жителей с Востока на Запад в преддверии отопительного сезона.

Верховная рада запретила на период войны принудительно взыскивать с людей долги за коммунальные услуги.

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