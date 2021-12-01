Кабмин внес в Раду доработанный проект бюджета на 2022 год

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.



Кабмин увеличил доходную часть на 55 млрд грн - до 1,322 трлн грн. Также правительство увеличило расходную часть на 56 млрд грн - до 1,497 трлн грн.



Предельный объем дефицита в обновленной редакции Кабмин увеличил на 792 млн грн - до 188,798 млрд грн, а поступления от рентных платежей - на 25 млрд грн, до 71,25 млрд грн.



Также в документе предлагают устранить формулировку о предельном объеме гарантированного госдолга и оставить уровень предельного объема госдолга на уровне 2,725 трлн.



Среди ведомств, получивших наибольшее увеличение расходов ко второму чтению, - министерство инфраструктуры (12,6 млрд грн), министерство экономики (5 млрд грн) и министерство здравоохранения (2,85 млрд грн). Кроме этого, увеличены расходы министерства культуры (2,1 млрд грн) и Кабинета министров Украины (2,24 млрд, из них 1 млрд получило Государственное агентство по кино). Также на 4,2 млрд грн увеличился бюджет государственного дорожного фонда.



Расходы на государственный аппарат возрастут: для Верховной Рады - на 83,9 млн грн, для Государственного управления делами - на 23,7 млн грн, из них 12,5 млн грн - на Офис президента.



К проекту бюджета также добавили информацию о работе комиссий по распределению субвенций. В составе комиссии для распределения образовательной и спортивной субвенции около 70% - это представители бюджетного и профильных комитетов, а в составе социально-экономической комиссии не менее 50% - представители бюджетного комитета.

Напомним, 2 ноября Рада приняла за основу госбюджет-2022.

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