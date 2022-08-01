Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Увеличиваются потребности в закупке газа вместо того, чтобы экономить. Можно обратиться к населению, снизить температуру. Германия сейчас рассматривает вопрос снижения температуры в помещениях с 18 °C до 16 °C. У нас - 20 °C. Кабинет Министров ведет провальную политику подготовки к отопительному сезону. Это энергетическая диверсия по отношению к Украине", - подчеркнул Несходовский.

Также экономист добавил, что Кабинет Министров принуждал Нафтогаз к дефолту.

"Кабмин составлял параметры, что необходимо накопить 19 млрд кубов газа при том, что в предыдущем году – 18,6 млрд кубов газа. В среднем – 17,9 млрд кубов. Это завышенные показатели. Кабмин не учитывает, что в Украине разрушено 120 тыс. домов, которые в отоплении не нуждаются. Также осуществляется эвакуация из Донетчины. Разрушены предприятия, которые тоже не нуждаются в газе в больших объемах", - пояснил Несходовский.

Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации жителей Донецкой области из-за постоянных обстрелов и угрозы остаться зимой без тепла

Кабмин направит на подготовку отопительного сезона 1 млрд евро из 1,6 млрд евро, согласованных Европейским инвестиционным банком для Украины

КМУ не дал должностным лицам Нафтогаза разрешения выполнить обязательства перед держателями евроблигаций

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb