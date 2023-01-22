Кабмин уволил замминистра Лозинского, которого задержало НАБУ
Решением Кабинета министров 22 января уволен Василий Лозинский с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в facebook .
"При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но, очевидно, не такой. Я дал поручение команде Министерства начать проверку всех действующих проектов Минрегиона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи", - говорится в сообщении.
В частности, на правительственном портале также отмечается, что правительство уволило заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского.
Читайте также: Скандал с Лозинским может подорвать международную поддержку Украины
"Правительство приняло проект распоряжения об увольнении Лозинского Василия Мироновича с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в соответствии с абзацем первого части второй статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти", - сообщается.
Также отмечается, что правительство Украины руководствуется принципом нулевой толерантности к коррупции и продолжает развитие антикоррупционной инфраструктуры. В частности, ожидает скорейшее завершение конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро.
- 21 января сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало заместителя министра развития общин , территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.
- 22 января в НАБУ рассказали подробности задержания замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры за взятку в $400 тыс.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.16Продажа 43.13
- Актуальное
- Важное