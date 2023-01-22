Кабмин уволил замминистра Лозинского, которого задержало НАБУ

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в facebook .

"При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но, очевидно, не такой. Я дал поручение команде Министерства начать проверку всех действующих проектов Минрегиона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи", - говорится в сообщении.

В частности, на правительственном портале также отмечается, что правительство уволило заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского.

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"Правительство приняло проект распоряжения об увольнении Лозинского Василия Мироновича с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в соответствии с абзацем первого части второй статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти", - сообщается.

Также отмечается, что правительство Украины руководствуется принципом нулевой толерантности к коррупции и продолжает развитие антикоррупционной инфраструктуры. В частности, ожидает скорейшее завершение конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

21 января сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало заместителя министра развития общин , территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.

22 января в НАБУ рассказали подробности задержания замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры за взятку в $400 тыс.

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