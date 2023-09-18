Кабмин уволил всех заместителей министра обороны и госсекретаря министерства
В понедельник, 18 сентября, Кабинет министров Украины уволил с должности всех заместителей министра обороны, а также госсекретаря министерства. В частности, в отставку отправили Анну Маляр
Об этом сообщил Тарас Мельничук.
Так, после смены главы ведомства уволены заместители министра обороны Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Анна Маляр, Денис Шарапов, Андрей Шевченко.
Кроме того, с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации уволили Виталия Дейнегу и Константина Ващенко – государственного секретаря Министерства обороны Украины.
Изменения в Минобороны: что известно
5 сентября Верховная Рада Украины поддержала отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. По словам президента Владимира Зеленского, Министерство обороны нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.
Днем позже нардеп Алексей Гончаренко сообщил , что после увольнения министра обороны Украины Алексея Резникова трое его заместителей написали заявления на увольнение. В частности, речь шла о Владимире Гаврилове, Виталии Дейнеге и Андрее Шевченко.
Однако это заявление опроверг один из должностных лиц МОУ Дейнега. Он отметил, что определенное количество людей в Украине желает его отстранения от должности. По словам чиновника МОУ, за эти полгода он "стоит костью в горле целому клубку очень разных интересов".
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