Кабмин уволил всех заместителей министра обороны и госсекретаря министерства

Об этом сообщил Тарас Мельничук.

Так, после смены главы ведомства уволены заместители министра обороны Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Анна Маляр, Денис Шарапов, Андрей Шевченко.

Кроме того, с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации уволили Виталия Дейнегу и Константина Ващенко – государственного секретаря Министерства обороны Украины.

Изменения в Минобороны: что известно

5 сентября Верховная Рада Украины поддержала отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. По словам президента Владимира Зеленского, Министерство обороны нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

Днем позже нардеп Алексей Гончаренко сообщил , что после увольнения министра обороны Украины Алексея Резникова трое его заместителей написали заявления на увольнение. В частности, речь шла о Владимире Гаврилове, Виталии Дейнеге и Андрее Шевченко.

Однако это заявление опроверг один из должностных лиц МОУ Дейнега. Он отметил, что определенное количество людей в Украине желает его отстранения от должности. По словам чиновника МОУ, за эти полгода он "стоит костью в горле целому клубку очень разных интересов".