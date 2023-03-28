Кабмин уволил трех заместителей министров
Во вторник, 28 марта, Кабинет Министров Украины на заседании принял некоторые кадровые решения, в частности в отношении заместителей министров
Об этом информирует Правительство online .
КМУ принял распоряжение об освобождении от должности:
- замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины – Павла Козырева;
- заместителя министра образования и науки Украины – Александра Костюченко;
- заместителя министра образования и науки Украины по европейской интеграции - Алексея Шкуратова.
В то же время Кабинет Министров Украины на заседании назначил Дмитрия Завгороднего заместителем министра образования и науки по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Также правительство постановило назначить заместителем главы Херсонской областной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Станислава Петрова.
- 14 марта Кабинет Министров Украины согласовал увольнение руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций.
- Кабмин 23 марта назначил новым главой правления акционерного общества "Украинская железная дорога" Евгения Лященко сроком на два года.
- Правительство продолжает реформы в области занятости. На заседании 24 марта Кабинет Министров Украины утвердил порядок подготовки и переподготовки безработных.
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