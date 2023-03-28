Об этом информирует Правительство online .

КМУ принял распоряжение об освобождении от должности:

замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины – Павла Козырева;

заместителя министра образования и науки Украины – Александра Костюченко;

заместителя министра образования и науки Украины по европейской интеграции - Алексея Шкуратова.

В то же время Кабинет Министров Украины на заседании назначил Дмитрия Завгороднего заместителем министра образования и науки по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Также правительство постановило назначить заместителем главы Херсонской областной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Станислава Петрова.