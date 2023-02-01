Кабмин уволил руководство Государственной таможни
Кабинет министров уволил руководящий состав Гостаможни - исполняющего обязанности главы таможни Вячеслава Демченко и его заместителей Александра Щуцкого и Руслана Черкасского
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Кабмин уволил руководящий состав таможни. Уволены: и.о. Демченко и его замы - Щуцкий и Черкасский. Как я и говорил раньше", - говорится в сообщении.
- Ранее глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил , что все руководство Государственной таможенной службы будет уволено.
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