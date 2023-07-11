Кабмин уволил Мельника с должности замглавы МИД
Во вторник, 11 июля, Кабинет министров Украины уволил с должности первого заместителя министра иностранных дел Андрея Мельника
Об этом сообщает "Правительство online" .
Отмечают, что Мельника уволили с должности замглавы МИД в связи с переходом на другую работу. В настоящее время он является Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Бразилии.
Справка. Андрей Мельник был послом Украины в Германии с 2014 по 2022 год. В ноябре 2022 года он был назначен заместителем министра иностранных дел Украины, а уже в июне 2023 года стал послом Украины в Бразилии.
- 11 мая стало известно, что бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник возглавит дипломатическое представительство в Бразилии.
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