Кабмин уволил Мельника с должности замглавы МИД

Об этом сообщает "Правительство online" .

Отмечают, что Мельника уволили с должности замглавы МИД в связи с переходом на другую работу. В настоящее время он является Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Бразилии.

Справка. Андрей Мельник был послом Украины в Германии с 2014 по 2022 год. В ноябре 2022 года он был назначен заместителем министра иностранных дел Украины, а уже в июне 2023 года стал послом Украины в Бразилии.