Кабмин уволил Котенко с должности уполномоченного по вопросам пропавших без вести

Об уходе Котенко сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Олег Котенко был назначен уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах 20 мая 2022 года.

Ранее в этом месяце у Котенка забрали часть полномочий : переговоры с РФ о возвращении тел погибших будет проводить Координационный штаб по обращению с военнопленными, за деятельность поисковых групп будет отвечать Генштаб, Единым реестром пропавших без вести будет заниматься Министерство внутренних дел.

На момент объявления о распределении функционала Офиса уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Котенко находился в командировке на деоккупированных территориях Донбасса. Он заявил, что сам подаст в отставку по возвращении.

Планы реорганизации работы Офиса уполномоченного озвучивались еще в первой половине августа.