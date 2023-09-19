Кабмин уволил Котенко с должности уполномоченного по вопросам пропавших без вести
Правительство 19 сентября уволило Олега Котенко с должности уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Ранее были ограничены его полномочия
Об уходе Котенко сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Олег Котенко был назначен уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах 20 мая 2022 года.
Ранее в этом месяце у Котенка забрали часть полномочий : переговоры с РФ о возвращении тел погибших будет проводить Координационный штаб по обращению с военнопленными, за деятельность поисковых групп будет отвечать Генштаб, Единым реестром пропавших без вести будет заниматься Министерство внутренних дел.
На момент объявления о распределении функционала Офиса уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Котенко находился в командировке на деоккупированных территориях Донбасса. Он заявил, что сам подаст в отставку по возвращении.
Планы реорганизации работы Офиса уполномоченного озвучивались еще в первой половине августа.
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