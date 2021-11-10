Кабмин уволил главу ГСЧС Чечоткина

Об этом стало известно с заседания Кабмина.



Решение об увольнении главы ГСЧС Николая Чечоткина Кабинет министров Украины принял на заседании 10 ноября.



Справка: Николай Чечеткин возглавлял ГСЧС от 14 мая 2015 года. С 2006 года занимал руководящие должности в центральном аппарате Министерства чрезвычайных ситуаций Украины и Государственной службы Украины чрезвычайных ситуаций. С июля 2014 занимал должность директора Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Украины.

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