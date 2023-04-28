Об этом информирует пресс-служба ведомства .

В пятницу на заседании КМУ принял распоряжение об увольнении Юрия Болоховца с должности главы Государственного агентства лесных ресурсов.

Также заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Сергей Тихонов снят с должности.

В то же время Кабмин назначил Андрея Тымчука первым замглавы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Пост замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности по европейской интеграции занял Сергей Боев.

Справочно. Юрий Болоховец был начальником Черниговского областного управления лесного и охотничьего хозяйства июнь - июль 2020 года, а с июля по февраль 2021 года заместителем главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины .

18 февраля 2021 года его избрали главой Государственного агентства лесных ресурсов Украины , 3 ноября 2021 года Болоховца переизбрали на эту же должность.