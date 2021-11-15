Кабмин уволил главу "Гарантированного покупателя"
Кабинет министров во время внеочередного заседания 13 ноября уволил с должности директора госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца
Об этом сообщает пресс-служба компании.
По словам Петриковца, он намерен оспаривать это решение в суде.
"Причиной увольнения стало то, что я отказался выполнять незаконные указания представителей правительства по расчетам производителями электроэнергии из возобновляемых источников. Госпредприятие в соответствии с законом направило 19,3 млрд грн от НЭК "Укрэнерго" на погашение задолженности перед производителями. Так требует закон и никакие попытки политического давления, телефонные звонки и угрозы не заставят государственное предприятие отступить от норм закона и использовать эти средства как угодно политикам", - заявил он.
Позже в эфире телеканала "Украина" Петриковец заявил, что средства от евробондов НЭК "Укрэнерго" в размере 19,3 млрд грн, которые ГП "Гарантированный покупатель" направило на расчеты с производителями электроэнергии из возобновляемых источников, пока остаются в государственном "Ощадбанке", передает Интерфакс-Украина.
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