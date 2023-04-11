Вместо Вадима Мельника временным руководителем Бюро экономической безопасности станет его первый заместитель – Эдуард Федоров. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Федоров с 2021 по 2022 год был заместителем начальника отдела Киевской таможни Государственной таможенной службы Украины, и.о. начальника отдела Киевской таможни. С 2022 по 2023 год – начальник УСБУ в Сумской области.

О кадровых решениях ранее сообщили в телеграм-канале правительства.

В частности, Кабмин принял распоряжение об увольнении:

Вадима Мельника с должности директора Бюро экономической безопасности

с должности директора Бюро экономической безопасности Галины Вашеки с должности заместителя главы Государственной аудиторской службы

Также правительство поддержало проекты указов президента Украины о назначении:

Артема Лысогора главой Луганской областной государственной администрации

главой Луганской областной государственной администрации Владимира Артюха главой Сумской областной государственной администрации

Кроме того, правительство продлило срок пребывания на государственной службе Игорю Лоссовскому – заместителю главы Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, до 22 апреля 2024 г.

Как сообщили в телеграм-канале БЭБ, Вадим Мельник написал заявление на увольнение по состоянию здоровья. А Кабмин согласовал увольнение.

Справка. Полковник налоговой милиции Вадим Мельник возглавлял следственное управление Государственной фискальной службы Украины в 2014-2016 годах, до этого работал на разных должностях в структуре налоговой милиции. С конца 2020 года возглавлял ГФС. Был назначен на эту должность Кабмином без конкурса путем заключения контракта на период действия карантина.