Кабмин уволил директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника и согласовал кандидатуры глав двух ОВА
На заседании 11 апреля Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений
Вместо Вадима Мельника временным руководителем Бюро экономической безопасности станет его первый заместитель – Эдуард Федоров. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Федоров с 2021 по 2022 год был заместителем начальника отдела Киевской таможни Государственной таможенной службы Украины, и.о. начальника отдела Киевской таможни. С 2022 по 2023 год – начальник УСБУ в Сумской области.
О кадровых решениях ранее сообщили в телеграм-канале правительства.
В частности, Кабмин принял распоряжение об увольнении:
- Вадима Мельника с должности директора Бюро экономической безопасности
- Галины Вашеки с должности заместителя главы Государственной аудиторской службы
Также правительство поддержало проекты указов президента Украины о назначении:
- Артема Лысогора главой Луганской областной государственной администрации
- Владимира Артюха главой Сумской областной государственной администрации
Кроме того, правительство продлило срок пребывания на государственной службе Игорю Лоссовскому – заместителю главы Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, до 22 апреля 2024 г.
Как сообщили в телеграм-канале БЭБ, Вадим Мельник написал заявление на увольнение по состоянию здоровья. А Кабмин согласовал увольнение.
Справка. Полковник налоговой милиции Вадим Мельник возглавлял следственное управление Государственной фискальной службы Украины в 2014-2016 годах, до этого работал на разных должностях в структуре налоговой милиции. С конца 2020 года возглавлял ГФС. Был назначен на эту должность Кабмином без конкурса путем заключения контракта на период действия карантина.
- Руководителем Бюро экономической безопасности, созданным на замену налоговой милиции, Вадима Мельника назначили 20 августа 2021 года.
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