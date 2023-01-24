Кабмин уволил 4 заместителей министров и поддержал увольнение глав пяти ОВА
На заседании 24 января Кабмин принял ряд кадровых решений: уволил четырех заместителей министров и поддержал увольнение председателей пяти ОВА
Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Согласно сообщению, с должностей заместителей министров уволили:
- Вячеслава Шаповалова – заместителя министра обороны Украины;
- Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду, которые были заместителями министра развития громад и территорий Украины;
- Виталия Музыченко – заместителя министра социальной политики Украины.
Также были поддержаны проекты указов президента Украины Владимира Зеленского об увольнении председателей пяти областных военных администраций: главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, главы Запорожской ОВА Александра Старуха, Алексея Кулебу, который является председателем Киевской ОВА, председателя Сумской ОВА Дмитрия Живицкого и Ярослава Янушевича, возглавляющего Херсонскую ОВА.
В то же время, на должность заместителя министра экономики Украины правительство назначило Алексея Соболева.
- Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала из-за закупок продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам.
- 23 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "кадровые решения" в органах центральной власти.
- Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности замглавы Офиса президента.
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