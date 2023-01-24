Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Согласно сообщению, с должностей заместителей министров уволили:

Вячеслава Шаповалова – заместителя министра обороны Украины;

Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду, которые были заместителями министра развития громад и территорий Украины;

Виталия Музыченко – заместителя министра социальной политики Украины.

Также были поддержаны проекты указов президента Украины Владимира Зеленского об увольнении председателей пяти областных военных администраций: главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, главы Запорожской ОВА Александра Старуха, Алексея Кулебу, который является председателем Киевской ОВА, председателя Сумской ОВА Дмитрия Живицкого и Ярослава Янушевича, возглавляющего Херсонскую ОВА.



В то же время, на должность заместителя министра экономики Украины правительство назначило Алексея Соболева.

Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала из-за закупок продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам.

23 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "кадровые решения" в органах центральной власти.

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности замглавы Офиса президента.

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