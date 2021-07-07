Кабмин увеличит выплаты на детей с тяжелыми болезнями без установленной инвалидности
В Украине с 1 января 2022 года увеличатся выплаты на детей с тяжелыми болезнями без установленной инвалидности
Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Еспресо.TV.
"Вне поля зрения правительства не остается вопрос улучшения социальной защиты. Сегодня примем постановление, которое увеличит социальную помощь некоторым категориям граждан. В частности, с 1 января 2022 года предусматривается увеличение размера пособия на детей с тяжелыми заболеваниями, у которых не установлена инвалидность", - сказал Шмыгаль.
Кроме того, предлагается назначение стипендий детям погибших участников Революции Достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны и назначение государственной социальной помощи на детей одиноким матерям, если Центр занятости не сможет предложить им работу.
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