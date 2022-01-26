Кабмин увеличил количество студентов, которые будут получать академическую стипендию

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



"Сегодня правительство приняло решение об увеличении лимита стипендиатов, которым будет назначаться академическая стипендия по результатам семестрового обучения", - отметил он.



В 2022 году количество получателей академической стипендии составит 40-45% вместо 35-40%.



Премьер-министр подчеркнул, что размер выплат будет повышен, как и анонсировали ранее.

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