Кабмин увеличил список переселенцев, имеющих право получить временное жилье
Во вторник, 2 мая, правительство дополнило перечень категорий внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение временного жилья
Об этом информирует Минреинтеграция.
"Сегодня Кабмин одобрил изменения в порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания внутренне перемещенных лиц. Этот фонд формируется органами местного самоуправления", - пишет ведомство.
Теперь к уязвимым категориям относятся переселенцы:
- старше 60 лет;
- с инвалидностью;
- дети-сироты и лишенные родительской опеки;
- самостоятельно воспитывающие ребенка;
- семьи военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях;
- многодетные и малоимущие семьи.
Временное жилье будут предоставлять из фонда внутренне перемещенным лицам из уязвимых слоев населения, а также работников предприятий, перемещенных в безопасные регионы, сообщает пресс-служба.
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