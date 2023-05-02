Об этом информирует Минреинтеграция.

"Сегодня Кабмин одобрил изменения в порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания внутренне перемещенных лиц. Этот фонд формируется органами местного самоуправления", - пишет ведомство.

Теперь к уязвимым категориям относятся переселенцы:

старше 60 лет;

с инвалидностью;

дети-сироты и лишенные родительской опеки;

самостоятельно воспитывающие ребенка;

семьи военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях;

многодетные и малоимущие семьи.

Временное жилье будут предоставлять из фонда внутренне перемещенным лицам из уязвимых слоев населения, а также работников предприятий, перемещенных в безопасные регионы, сообщает пресс-служба.