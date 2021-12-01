Кабмин увеличил до 500 млн грн сумму расходов на президентский университет
В проекте госбюджета на 2022 год ко второму чтению правительство увеличило расходы на президентский университет
Об этом говорится в законопроекте№6000.
На реализацию проекта "Президентский университет" Кабмин планирует выделить 500 млн грн, что в 5 раз больше, чем в предыдущей редакции документа.
В проекте госбюджета к первому чтению сумма расходов составила 100 млн грн.
Президентский университет - будущее заведение высшего образования. Основан 31 мая 2021 года. Учебу в университете планируют начать с октября 2023 года. Президентский университет будет готовить специалистов таких направлений, как информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические, энергетические технологии, биотехнологии и т.д. Университет будут финансироваться за государственные и частные средства.
- Напомним, 31 мая президент Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине нового университета под своим патронатом.
- 16 июня Кабмин одобрил концепцию университета.
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