Кабмин утвердил программу обращения с ядерным топливом с финансированием почти 9 млрд грн

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.



"Правительство утвердило Государственную экономическую программу обращения с отработанным ядерным топливом до 2025 года", - написал Шмыгаль.



По его словам, основной целью программы является безопасность в сфере атомной энергетики, а также энергонезависимость Украины. Ее ключевым пунктом является строительство и эксплуатация в зоне отчуждения Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива из Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.



Согласно пояснительной записке к проекту постановления, ориентировочный объем финансирования программы составляет 8,9 млрд грн. В частности, 7,5 млрд грн средств НАЭК "Энергоатом" и 1,38 млрд грн привлеченных кредитов.



Отмечается, что кредитные средства будут привлекаться под государственные гарантии по кредитному договору от 27 декабря 2017 года с компанией "Сентрал сейфти проджект траст" (США). Размер кредита составит $ 250 млн со сроком погашения 20 лет с процентной ставкой 6,8% годовых.



Средства будут направлены на финансирование расходов по проекту запуска Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Возврат средств будет происходить за счет поступлений за реализованную электроэнергию в рамках утвержденного тарифа.



Основным результатом выполнения программы станет усовершенствование системы обращения отработанного ядерного топлива и повышения ее экономической эффективности.

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