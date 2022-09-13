Об этом сообщил в фейсбуке министр финансов Сергей Марченко .

"Бюджет воюющей страны на 2023 год разработан Министерством финансов Украины и поддержан Кабинетом Министров Украины.

Госбюджет-2023 – это бюджет страны, которая станет сильнее, укрепит свою обороноспособность, сможет восстанавливаться после нанесенного ущерба из-за российской вооруженной агрессии, а также заботиться о нуждающихся гражданах", – написал Марченко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что приоритет в проекте – оборона и безопасность нашей страны.

"1 трлн 136 млрд гривен, или почти 50% всего бюджета, будет направлено именно для сектора безопасности и обороны. Это зарплаты военных, обеспечение армии, ремонты и закупки техники и оружия и еще много других важных для обороны вещей. Если сравнить с бюджетом, который мы подавали на 2022 год, то рост расходов на безопасность и оборону будет более чем в 4 раза", - сообщил Шмигаль.

Также важными направлениями для страны являются социальные программы, Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии в размере не менее 19 млрд грн и компенсация расходов для местных бюджетов в связи с войной - 24 млрд грн.

"Другими словами: с каждой бюджетной гривни 50 копеек пойдет на армию и безопасность, еще 35 копеек - на социальные выплаты, медицину и образование. Все понятно и прозрачно. Все остальные расходы будут сокращаться. Главная статья экономии - это уменьшение расходов на органы государственной власти. Мы уменьшаем количество чиновников, урезаем зарплаты и премии. За исключением силовых структур, расходы на содержание органов государственной власти будут сокращены на 11,6 млрд гривен по сравнению с 2022 годом", - подчеркнул премьер-министр.

Шмыгаль сказал, что ситуация с бюджетом, макропрогнозом, восстановлением экономики зависит от фронта.

"В 2023 году наши собственные доходы составят 1,28 трлн гривен, тогда как расходы запланированы на уровне 2,57 трлн гривен. Соответственно ежемесячный дефицит бюджета на следующий год мы оцениваем более чем в 3 млрд долларов. Уже сейчас более трети бюджета нам помогают финансировать международные союзники. Со своей стороны мы прилагаем максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году.

В зависимости от того, как будет меняться ситуация на фронте, экономика в 2023 году может упасть на 0,4%, так и возрасти на 10 и более процентов. Так же и с другими показателями", - добавил Шмыгаль.

В рамках макропрогноза экономика Украины в следующем году вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном. Средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.

Правительство должно внести проект госбюджета в Верховную Раду до 15 сентября.

В бюджете Украины на 2023 год будет заложено финансирование только на защищенные расходы – социальные выплаты и армию.

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