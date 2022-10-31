Кабмин утвердил проект Госбюджета на 2023 год ко второму чтению
31 октября Кабинет Министров Украины утвердил проект Государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению
Об этом пишет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль .
"Правительство приняло проект бюджета на 2023 год ко второму чтению с учетом предложений народных депутатов. Теперь ожидаем скорого голосования проекта бюджета в Верховной Раде", - написал Шмыгаль.
Премьер-министр подчеркнул, что ко второму чтению правительство скорректировало прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария - 3,2% вместо 4,6%. Прогноз инфляции снизили с 30% до 28%.
Бюджет-2023 планируется с учетом 1,3 трлн грн доходов. Благодаря скорректированным макропоказателям и налоговым изменениям предлагается увеличить доходную часть более чем на 50 млрд грн. А расходы предусмотрены на уровне 2,6 трлн грн.
"Мы увеличили объемы расходов на выплаты пенсий, на ликвидацию последствий вооруженной агрессии России (строительство, ремонты, покупка людям жилья), на научную и научно-техническую деятельность, на льготные ипотечные кредиты ВПЛ. В целом ко второму чтению в проекте госбюджета расходная часть выросла на 66,8 млрд грн", – отметил Шмыгаль.
Премьер-министр отметил, что приоритеты страны в следующем году - безопасность и оборона.
"Направляем на борьбу с оккупантами более 1 трлн грн, это более 18% ВВП. Финансируем украинскую армию самостоятельно на средства внутренних ресурсов", - отметил глава правительства.
Шмыгаль пишет: дефицит Госбюджета в 2023 году составит более 20% ВВП.
"Будем покрывать его за счет помощи партнеров. Нам нужно привлечь 38 млрд долларов. Получим их от ЕС, США, МВФ и других доноров. Двигаемся в этом направлении и имеем все основания рассчитывать на прогресс", – добавил Шмыгаль.
- Кабинет Министров на заседании 13 сентября утвердил законопроект о Государственном бюджете Украины на 2023 год (№8000). На пенсии, субсидии, помощь малоимущим семьям, выплаты внутренне перемещенным лицам, расходы на медицину и образование предполагается выделить более 800 млрд грн – это 35% от всех расходов в проекте бюджета.
- Все остальные расходы будут сокращаться. Главная статья экономии – уменьшение расходов на органы государственной власти. В частности, планируется уменьшить количество чиновников, урезать зарплаты и премии, исключение – силовые структуры. Расходы на содержание органов госвласти будут сокращены на 11,6 млрд грн по сравнению с 2022 годом.
- Народный депутат Украины Ярослав Железняк отметил, что правительство оставило все налоги на прибыль или доходы на следующий год без изменений, чтобы не провоцировать украинский бизнес к изменению налогового резидентства.
- В проекте Госбюджета на 2023 год заложены средства на традиционную весеннюю индексацию пенсионерам.
- Поддержка внутренне перемещенных украинцев и оплата протезирования – один из приоритетов для Минсоцполитики в 2023 году.
- 18 октября Верховная Рада Украины увеличила финансирование национальной безопасности и обороны еще на 386,9 млрд гривен. За это отдали свои голоса 318 народных депутатов.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который увеличивает расходы общего фонда государственного бюджета на 2022 год на более 386 млн гривен путем осуществления дополнительных внутренних заимствований.
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