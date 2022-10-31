Кабмин утвердил проект Госбюджета на 2023 год ко второму чтению

Об этом пишет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль .

"Правительство приняло проект бюджета на 2023 год ко второму чтению с учетом предложений народных депутатов. Теперь ожидаем скорого голосования проекта бюджета в Верховной Раде", - написал Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что ко второму чтению правительство скорректировало прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария - 3,2% вместо 4,6%. Прогноз инфляции снизили с 30% до 28%.

Бюджет-2023 планируется с учетом 1,3 трлн грн доходов. Благодаря скорректированным макропоказателям и налоговым изменениям предлагается увеличить доходную часть более чем на 50 млрд грн. А расходы предусмотрены на уровне 2,6 трлн грн.

"Мы увеличили объемы расходов на выплаты пенсий, на ликвидацию последствий вооруженной агрессии России (строительство, ремонты, покупка людям жилья), на научную и научно-техническую деятельность, на льготные ипотечные кредиты ВПЛ. В целом ко второму чтению в проекте госбюджета расходная часть выросла на 66,8 млрд грн", – отметил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что приоритеты страны в следующем году - безопасность и оборона.

"Направляем на борьбу с оккупантами более 1 трлн грн, это более 18% ВВП. Финансируем украинскую армию самостоятельно на средства внутренних ресурсов", - отметил глава правительства.

Шмыгаль пишет: дефицит Госбюджета в 2023 году составит более 20% ВВП.

"Будем покрывать его за счет помощи партнеров. Нам нужно привлечь 38 млрд долларов. Получим их от ЕС, США, МВФ и других доноров. Двигаемся в этом направлении и имеем все основания рассчитывать на прогресс", – добавил Шмыгаль.