Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня утверждаем порядок подготовки и переподготовки безработных. Теперь они получат услуги по профилированию и профессиональной ориентации. Карьерный советник поможет выбрать профессию, к которой человек склонен. Безработные сами решат, где им учиться", - рассказал он.

"К учебному процессу приобщаем работодателей. Это сэкономит время на адаптацию работника к новому рабочему месту", - добавил Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что обучение будет проходить за счет государства по специальному сертификату.

"Таким образом поможем тысячам людей получить новые навыки и найти новую работу", - подчеркнул Шмыгаль.