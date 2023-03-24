Кабмин утвердил порядок подготовки и переподготовки безработных: подробности
Правительство продолжает реформы в области занятости. На заседании 24 марта Кабинет Министров Украины утвердил порядок подготовки и переподготовки безработных
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Сегодня утверждаем порядок подготовки и переподготовки безработных. Теперь они получат услуги по профилированию и профессиональной ориентации. Карьерный советник поможет выбрать профессию, к которой человек склонен. Безработные сами решат, где им учиться", - рассказал он.
"К учебному процессу приобщаем работодателей. Это сэкономит время на адаптацию работника к новому рабочему месту", - добавил Шмыгаль.
Глава правительства отметил, что обучение будет проходить за счет государства по специальному сертификату.
"Таким образом поможем тысячам людей получить новые навыки и найти новую работу", - подчеркнул Шмыгаль.
- По состоянию на 1 марта 2023 г. в Украине статус безработного имели 150 тысяч человек.
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