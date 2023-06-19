Кабмин утвердил порядок отбора ДНК у добровольцев

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины при ВРУ Тарас Мельничук.

"Поручено областным, Киевской городской государственным администрациям (военным администрациям) обеспечить организацию отбора биологических материалов у членов добровольных формирований территориальных громад в течение двух месяцев со дня вступления в силу соответствующего Порядка", - говорится в сообщении.