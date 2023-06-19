Кабмин утвердил порядок отбора ДНК у добровольцев
В понедельник, 19 июня, Кабинет министров Украины утвердил порядок отбора биологического материала у членов добровольческих образований территориальных громад и его хранения
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины при ВРУ Тарас Мельничук.
"Поручено областным, Киевской городской государственным администрациям (военным администрациям) обеспечить организацию отбора биологических материалов у членов добровольных формирований территориальных громад в течение двух месяцев со дня вступления в силу соответствующего Порядка", - говорится в сообщении.
- 17 апреля вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук рассказала, что предварительный отбор генетического материала у военных будут брать перед службой в ВСУ и других правоохранительных органах.
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