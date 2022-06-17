Кабмин утвердил порядок обращения с военнопленными

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram .

"Утвержден порядок осуществления мероприятий по обращению с военнопленными в особый период, которым закреплены общие основы поведения, порядок ведения учета и регистрации, эвакуации, сопровождения и приема-передачи, порядок их опроса", - отметил Мельничук.

По его словам, Кабмин утвердил порядок обеспечения изъятия тел (останков) лиц, погибших (умерших) в связи с вооруженной агрессией против Украины, и порядок передачи и репатриации тел (останков).