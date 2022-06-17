Кабмин утвердил порядок обращения с военнопленными
Правительство утвердило порядок мер по обращению с военнопленными в особый период
Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram .
"Утвержден порядок осуществления мероприятий по обращению с военнопленными в особый период, которым закреплены общие основы поведения, порядок ведения учета и регистрации, эвакуации, сопровождения и приема-передачи, порядок их опроса", - отметил Мельничук.
По его словам, Кабмин утвердил порядок обеспечения изъятия тел (останков) лиц, погибших (умерших) в связи с вооруженной агрессией против Украины, и порядок передачи и репатриации тел (останков).
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.52
Покупка 34.52Продажа 35.33
-
EUR
Покупка 35.98Продажа 37.25
- Актуальное
- Важное