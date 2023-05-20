Кабмин утвердил порядок добровольного отказа от ученой степени
Кабинет Министров Украины на заседание 19 мая принял изменения, позволяющие урегулировать механизм отказа от ученой степени
Об этом сообщил в телеграмме представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Решением правительства внесены изменения в постановление Кабмина "Об утверждении Порядка подготовки соискателей высшего образования степени доктора философии и доктора наук в высших учебных заведениях (научных учреждениях)". Изменения касаются подготовки научных кадров, порядка присуждения и лишения ученой степени доктора наук, добровольного отказа от ученой степени, порядка присуждения степени доктора философии.
Как разъяснил в комментарии "Украинской правде" первый заместитель министра образования Андрей Витренко, принятые изменения на уровне нормативно-правового акта позволяют упорядочить механизм добровольного отказа от ученой степени.
"Человек пишет на имя министра заявление, согласно пункту 52 порядка присуждения научных степеней, заверяет его нотариально, передает в МОН, которое в течение 10 дней издает приказ о лишении ученой степени", – уточнил Витренко.
- 21 марта Верховная Рада назначила нового главу Министерства образования и науки - Оксена Лесного. Перед тем, 19 марта, заявление по обвинению его в плагиате опубликовали на фейсбук-странице "Украинского движения пацифистов". 23 марта Лесной отдал свою кандидатскую диссертацию на проверку в НАЗЯВО. И отметил: если в его диссертации будет обнаружен плагиат, он откажется от степени кандидата наук.
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