Кабмин утвердил порядок добровольного отказа от ученой степени

Об этом сообщил в телеграмме представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Решением правительства внесены изменения в постановление Кабмина "Об утверждении Порядка подготовки соискателей высшего образования степени доктора философии и доктора наук в высших учебных заведениях (научных учреждениях)". Изменения касаются подготовки научных кадров, порядка присуждения и лишения ученой степени доктора наук, добровольного отказа от ученой степени, порядка присуждения степени доктора философии.

Как разъяснил в комментарии "Украинской правде" первый заместитель министра образования Андрей Витренко, принятые изменения на уровне нормативно-правового акта позволяют упорядочить механизм добровольного отказа от ученой степени.

"Человек пишет на имя министра заявление, согласно пункту 52 порядка присуждения научных степеней, заверяет его нотариально, передает в МОН, которое в течение 10 дней издает приказ о лишении ученой степени", – уточнил Витренко.