Кабмин утвердил план действий по стратегии деоккупации Крыма
Кабинет Министров утвердил план мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции территории Автономной Республики Крым и Севастополя
Решение было принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV.
"Cкажи о плане мероприятий по выполнению Стратегии деоккупации Крыму. Этот документ сегодня на правительство вынесен, он утвержден. Вместе с соответствующей стратегией он будет нашей комплексной дорожной картой, благодаря которой мы вернем украинский Крым", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что власть принимает комплексные решения.
"Мы документируем все преступления страны-агрессора и заставим Россию платить за это в международных судах. Мы работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, в рамках международных договоренностей, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня", - отметил Шмыгаль
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