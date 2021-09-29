Кабмин утвердил план действий по стратегии деоккупации Крыма

Решение было принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV.

"Cкажи о плане мероприятий по выполнению Стратегии деоккупации Крыму. Этот документ сегодня на правительство вынесен, он утвержден. Вместе с соответствующей стратегией он будет нашей комплексной дорожной картой, благодаря которой мы вернем украинский Крым", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что власть принимает комплексные решения.



"Мы документируем все преступления страны-агрессора и заставим Россию платить за это в международных судах. Мы работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, в рамках международных договоренностей, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня", - отметил Шмыгаль

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