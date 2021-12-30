Кабмин утвердил новую программу обустройства границы с Россией и Беларусью на 36 млрд грн

Об этом заявили в ведомстве в комментарии РБК-Украина .

1 января 2022 года истекает срок действия программы по обустройству границы "Стена". Вместо этого проекта создана новая программа, рассчитанная до 2024 года.

Кабмин утвердил ее 15 декабря, однако она была опубликована и вступила в силу в среду, 29 декабря. Ориентировочно из госбюджета на ее финансирование планируется выделить 36,3 млрд грн.

Согласно плану, в 2022 году обустроят 1 676 км границы с Россией, с Беларусью – 1 084 км. До конца действия программы будет оборудована также граница с Молдовой и Европейским Союзом.

В Госпогранслужбе отметили, что обустройство границы будет предотвращать контрабанду и как следствие будет сохранять в украинском бюджете 100-150 млрд грн в год.

Выполнять программу будет Госпогранслужба, Министерство инфраструктуры и областные администрации.



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