Кабмин утвердил новую программу обустройства границы с Россией и Беларусью на 36 млрд грн
Кабинет министров Украины утвердил программу по обустройству государственной границы до 2024 года
Об этом заявили в ведомстве в комментарии РБК-Украина .
1 января 2022 года истекает срок действия программы по обустройству границы "Стена". Вместо этого проекта создана новая программа, рассчитанная до 2024 года.
Кабмин утвердил ее 15 декабря, однако она была опубликована и вступила в силу в среду, 29 декабря. Ориентировочно из госбюджета на ее финансирование планируется выделить 36,3 млрд грн.
Согласно плану, в 2022 году обустроят 1 676 км границы с Россией, с Беларусью – 1 084 км. До конца действия программы будет оборудована также граница с Молдовой и Европейским Союзом.
В Госпогранслужбе отметили, что обустройство границы будет предотвращать контрабанду и как следствие будет сохранять в украинском бюджете 100-150 млрд грн в год.
Выполнять программу будет Госпогранслужба, Министерство инфраструктуры и областные администрации.
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