Кабмин утвердил финплан госпредприятия "Антонов"

Об этом говорится в пояснительной записке КМУ.



Отмечается, что финансовый план ГП "Антонов" на 2022 год предусматривает получение 8386,7 млн грн чистого дохода от реализации продукции. Чистая прибыль планируется в размере 925,8 млн. грн.



Выплаты в пользу государства составят 545,9 млн. грн., а капитальные инвестиции предусмотрены в размере 750 млн. грн.

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