Кабмин утвердил договор о зоне свободной торговли с Турцией
Правительство утвердило соглашение о свободной торговле с Турцией, оно будет подписано 3 февраля
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Мы интенсифицировали переговоры с нашими турецкими партнерами, чтобы соглашение отвечало интересам украинского бизнеса и создавало возможности для нашего экспорта, потенциал для модернизации украинских предприятий", - сказал Шмыгаль.
Он сообщил, что подписание соглашения планируется в присутствии президентов Украины и Турции.
Также премьер уточнил, что правительство утвердит четыре договора с Турцией по сотрудничеству в разных сферах. Речь идет о рамочном соглашении о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиации и космической отрасли. Также планируется утвердить соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики и изменения к соглашению, касающемуся работы правоохранительных органов.
"Таким образом все четыре соглашения, которые мы утвердим сегодня, завтра планируют подписать", - резюмировал Шмигаль.
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