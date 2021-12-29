Кабмин установил размер доплат учителям с 1 января

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на постановление правительства №1391 от 28 декабря 2021 года.



Согласно решению правительства должностной оклад вырастет на 10% для:

педагогических работников, деятельность которых напрямую связана с образовательным процессом, в учреждениях специализированного образования;

педагогических работников в гимназиях, лицеях, коллегиумах, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах, коллегиумах-интернатах;

педагогических работников в высших профессионально-технических училищах;

педагогических работников в учебных заведениях интернатного типа.

учителям 1-4 и подготовительных классов в заведениях общего среднего образования - 20% от оклада;

учителям в 5-11(12) классах в заведениях общего среднего образования - 25%;

преподавателям в учреждениях профессионального образования (профессионально-технического) - 20%.

Напомним, с 1 декабря зарплаты украинских учителей в заведениях среднего образования выросли на 8,4%.

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Кроме того, на 20% возрастут оклады педагогическим работникам в заведениях дошкольного образования компенсирующего типа, на 25% - в специальных заведениях общего среднего образования (специальных школах, учебно-реабилитационных центрах), на 30% - в специализированных домах ребенка, детдомах.В списке педагогов, которым повышается оклад, отсутствуют учителя заведений общего среднего образования.Также Кабмин установил доплату за классное руководство:Постановление также определяет размер доплат за проверку учебных работ.Кабмин на год останавливает действие постановления правительства Владимира Гройсмана от 10 июля 2019 года № 822, согласно которому с 1 января 2022 года минимальный уровень должностного оклада педагогов должен быть не менее 3,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (прожиточный минимум с 1 января - 2481 грн).