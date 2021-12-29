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Кабмин установил размер доплат учителям с 1 января

29 декабря, 2021 среда
13:18
Общество

Кабинет министров установил размер повышения должностных окладов работникам в государственных и коммунальных учреждениях и учреждениях образования с 1 января 2022 года и определил размер доплат за отдельные виды педагогической деятельности

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на постановление правительства №1391 от 28 декабря 2021 года.

Согласно решению правительства должностной оклад вырастет на 10% для:

  • педагогических работников, деятельность которых напрямую связана с образовательным процессом, в учреждениях специализированного образования;
  • педагогических работников в гимназиях, лицеях, коллегиумах, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах, коллегиумах-интернатах;
  • педагогических работников в высших профессионально-технических училищах;
  • педагогических работников в учебных заведениях интернатного типа.

Кроме того, на 20% возрастут оклады педагогическим работникам в заведениях дошкольного образования компенсирующего типа, на 25% - в специальных заведениях общего среднего образования (специальных школах, учебно-реабилитационных центрах), на 30% - в специализированных домах ребенка, детдомах.

В списке педагогов, которым повышается оклад, отсутствуют учителя заведений общего среднего образования.

Также Кабмин установил доплату за классное руководство:
  • учителям 1-4 и подготовительных классов в заведениях общего среднего образования - 20% от оклада;
  • учителям в 5-11(12) классах в заведениях общего среднего образования - 25%;
  • преподавателям в учреждениях профессионального образования (профессионально-технического) - 20%.

Постановление также определяет размер доплат за проверку учебных работ.

Кабмин на год останавливает действие постановления правительства Владимира Гройсмана от 10 июля 2019 года № 822, согласно которому с 1 января 2022 года минимальный уровень должностного оклада педагогов должен быть не менее 3,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (прожиточный минимум с 1 января - 2481 грн).
  • Напомним, с 1 декабря зарплаты украинских учителей в заведениях среднего образования выросли на 8,4%.
 

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