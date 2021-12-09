Кабмин упростил процедуру смены места прописки переселенцев

Такое решение было одобрено на заседании правительства 9 декабря.



Так, Кабмин упрощает для ВПЛ процедуру изменения фактического места жительства путем взятия на учет таких лиц по декларативному принципу (без дополнительного представления заявления и других документов). Сообщение об изменении фактического места жительства/пребывания можно будет сделать через "Дию".



Документы, необходимые для изменения регистрации местожительства заявителя, уполномоченный орган будет получать без участия самого заявителя через доступ к электронной базе.



Согласно сравнительной таблице в случае отсутствия персональных данных заявителя в Единой информационной базе данных о ВПЛ формирование сообщения об изменении места фактического проживания будет заблокировано, а информация об этом будет направлена заявителю.

Напомним, 9 июня 2021 года Кабмин разрешил переселенцам получать водительские права без регистрации места жительства.