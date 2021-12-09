Кабмин упростил процедуру смены места прописки переселенцев
В четверг, 9 декабря, Кабинет министров упростил процедуру изменения фактического места жительства для внутреннеперемещенных лиц (ВПЛ)
Такое решение было одобрено на заседании правительства 9 декабря.
Так, Кабмин упрощает для ВПЛ процедуру изменения фактического места жительства путем взятия на учет таких лиц по декларативному принципу (без дополнительного представления заявления и других документов). Сообщение об изменении фактического места жительства/пребывания можно будет сделать через "Дию".
Документы, необходимые для изменения регистрации местожительства заявителя, уполномоченный орган будет получать без участия самого заявителя через доступ к электронной базе.
Согласно сравнительной таблице в случае отсутствия персональных данных заявителя в Единой информационной базе данных о ВПЛ формирование сообщения об изменении места фактического проживания будет заблокировано, а информация об этом будет направлена заявителю.
- Напомним, 9 июня 2021 года Кабмин разрешил переселенцам получать водительские права без регистрации места жительства.
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