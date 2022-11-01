Кабмин упростил процедуру продления срока действия загранпаспорта для украинцев
Кабинет Министров упростил процедуру продления срока действия загранпаспорта гражданина Украины и внесения информации о детях
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
1 ноября правительство приняло постановление, регулирующее процедуру внесения информации в загранпаспорт гражданина Украины. Украинцы, которые из-за российской агрессии были вынуждены бежать за границу, смогут теперь более оперативно продлевать в украинских дипломатических учреждениях срок действия загранпаспортов, а также вносить сведения о детях в паспорта родителей (законных представителей).
Продление срока действия паспорта и внесение данных о детях будут осуществляться в день обращения на безвозмездной основе.
"Принятое постановление Кабинета Министров Украины будет способствовать минимизации случаев пребывания взрослых и детей за пределами Украины без действительных документов", - подчеркнули в МИД.
- В Минздраве рассказали, что украинцы, вынужденно выехавшие за границу, могут переоформить инвалидность дистанционно, без прохождения медико-санитарной экспертной комиссии.
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