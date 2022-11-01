Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

1 ноября правительство приняло постановление, регулирующее процедуру внесения информации в загранпаспорт гражданина Украины. Украинцы, которые из-за российской агрессии были вынуждены бежать за границу, смогут теперь более оперативно продлевать в украинских дипломатических учреждениях срок действия загранпаспортов, а также вносить сведения о детях в паспорта родителей (законных представителей).



Продление срока действия паспорта и внесение данных о детях будут осуществляться в день обращения на безвозмездной основе.

"Принятое постановление Кабинета Министров Украины будет способствовать минимизации случаев пребывания взрослых и детей за пределами Украины без действительных документов", - подчеркнули в МИД.

В Минздраве рассказали, что украинцы, вынужденно выехавшие за границу, могут переоформить инвалидность дистанционно, без прохождения медико-санитарной экспертной комиссии.

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