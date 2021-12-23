Кабмин упростил процедуру признания лиц лишенными свободы в результате российской вооруженной агрессии
Кабмин на своем заседании 23 декабря принял постановление, которым усовершенствовал порядок осуществления социальной и правовой защиты лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения
Об этом говорится на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Теперь лица, освобожденные из российского плена, могут получать денежную помощь от государства без включения в список СБУ, как было раньше.
"Ранее освобожденные из плена граждане могли получить право на денежную помощь от государства только в случае включения в список Службы безопасности Украины после освобождения. Правительство изъяло эту норму из порядка и упростило процедуру признания лиц такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины" , – говорится в сообщении.
Межведомственная комиссия сможет рассматривать все поступившие заявления от лиц, освобожденных из плена, начиная с 2014 года.
- Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на временно оккупированных территориях заключены около полутысячи человек за проявление проукраинской позиции.
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