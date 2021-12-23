Кабмин упростил процедуру признания лиц лишенными свободы в результате российской вооруженной агрессии

Об этом говорится на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Теперь лица, освобожденные из российского плена, могут получать денежную помощь от государства без включения в список СБУ, как было раньше.



"Ранее освобожденные из плена граждане могли получить право на денежную помощь от государства только в случае включения в список Службы безопасности Украины после освобождения. Правительство изъяло эту норму из порядка и упростило процедуру признания лиц такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины" , – говорится в сообщении.



Межведомственная комиссия сможет рассматривать все поступившие заявления от лиц, освобожденных из плена, начиная с 2014 года.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на временно оккупированных территориях заключены около полутысячи человек за проявление проукраинской позиции.