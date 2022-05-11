Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения
Кабинет министров упростил процедуру получения водительского удостоверения для граждан Украины
Об этом сообщается на сайте МВД Украины.
Стало известно, что Кабинет Министров Украины упростил процедуру обучения в автошколах и получение водительского удостоверения в Сервисных центрах.
Постановление "Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине" было принято на заседании правительства 10 мая.
Что обеспечит нормативный акт?
- Возможность гражданам, переехавшим временно жить в другой регион, сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД, независимо от того, в каком сервисном центре составлена теоретическая часть.
- Возможность осуществления обучения по теоретической подготовке лиц, проходящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств посредством средств информационно-коммуникационной связи (Zoom, Skype, Google meet и т.п.).
- Возможность гражданам, переехавшим временно жить в другое место (регион), получить водительское удостоверение в любом сервисном центре МВД, независимо от места сдачи теоретического и/или практического экзаменов.
- Сокращение срока обучения для будущих водителей на категории В и C1, C, С1Е, СЕ (грузовые автомобили с прицепом) путем уменьшения на 20% теоретической части. Это произойдет путем уплотнения преподавания таких тем, как "Строительное и техническое обслуживание ТС", "Этика водителя ТС" и т.д.).
- Возможность вернуть свидетельство о регистрации ТС, выданного по заявлению его владельца на имя лица, совершающего поездку за границу, в течение десяти дней со дня возвращения этого лица из-за границы в любое СЦ МВД.
"Соответствующими нормативными актами мы укрепляем правовые институционные основы для предоставления качественных административных услуг сервисными центрами МВД. Условия военного положения не препятствуют обеспечению системных улучшений в работе СЦ МВД", – комментирует заместитель министра Богдан Драпятый.
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