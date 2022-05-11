Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

Стало известно, что Кабинет Министров Украины упростил процедуру обучения в автошколах и получение водительского удостоверения в Сервисных центрах.

Постановление "Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине" было принято на заседании правительства 10 мая.

Что обеспечит нормативный акт?

Возможность гражданам, переехавшим временно жить в другой регион, сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД, независимо от того, в каком сервисном центре составлена теоретическая часть. Возможность осуществления обучения по теоретической подготовке лиц, проходящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств посредством средств информационно-коммуникационной связи (Zoom, Skype, Google meet и т.п.). Возможность гражданам, переехавшим временно жить в другое место (регион), получить водительское удостоверение в любом сервисном центре МВД, независимо от места сдачи теоретического и/или практического экзаменов. Сокращение срока обучения для будущих водителей на категории В и C1, C, С1Е, СЕ (грузовые автомобили с прицепом) путем уменьшения на 20% теоретической части. Это произойдет путем уплотнения преподавания таких тем, как "Строительное и техническое обслуживание ТС", "Этика водителя ТС" и т.д.). Возможность вернуть свидетельство о регистрации ТС, выданного по заявлению его владельца на имя лица, совершающего поездку за границу, в течение десяти дней со дня возвращения этого лица из-за границы в любое СЦ МВД.

"Соответствующими нормативными актами мы укрепляем правовые институционные основы для предоставления качественных административных услуг сервисными центрами МВД. Условия военного положения не препятствуют обеспечению системных улучшений в работе СЦ МВД", – комментирует заместитель министра Богдан Драпятый.

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