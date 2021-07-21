Кабмин упростил получение громадами 2 млн грн на развитие социальных услуг
Кабинет министров упростил получение территориальными громадами 2 млн грн на развитие социальных услуг
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, правительство упростило условия участия территориальных громад в пилотном проекте "Развитие социальных услуг". Каждая громада может принять участие и получить до 2 млн грн в год на развитие социальных услуг.
В пресс-службе напомнили, что в 2020 году ни одна громада не смогла воспользоваться этими средствами из-за недостаточного развития социальной инфраструктуры. Поэтому Минсоцполитики упростило участие в пилотном проекте. Теперь государственную помощь может получить каждая территориальная громада, в которой работает хотя бы один специалист по социальной работе. Также предусматривается возможность участия в проектах поставщиков соцуслуг государственного, коммунального и негосударственного секторов.
По словам министра социальной политики Марины Лазебной, ключевые социальные услуги должны быть доступны человеку в территориальное громаде по месту его жительства.
"Мы понимаем, что на местном уровне не хватает квалифицированных специалистов и ресурсов для создания качественных социальных услуг, поэтому упростили условия участия в конкурсе, чтобы каждая территориальная громада имела возможность получить государственную помощь на развитие социальных структур", - цитирует пресс служба слова Лазебной.
По информации Минсоцполитики, громады смогут получить финансирование на дневной уход для детей с инвалидностью, лиц без инвалидности и пожилых людей; сопровождение во время инклюзивного обучения; социальное сопровождение при трудоустройстве и во время работы; временный отдых для родителей или опекунов, которые ухаживают за детьми с инвалидностью; поддерживающее проживание и стационарный уход.
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